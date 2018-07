Kollision mit drei Fahrzeugen; junger Rollerfahrer leicht ver-letzt; erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der B 37 (Neckarstaden) in beide Richtungen

Heidelberg. Ein verletzter junger Rollerfahrer und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Mittwochnachmittag auf der B 37 (Neckarstaden) in Höhe der Stadthalle ereignete.

Gegen 13.45 Uhr hatte laut Polizei der 47-jährige Fahrer eines litauischen Lkws mit Anhänger, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, an einer Ampel anhalten müssen. Das erkannte ein 41-jähriger Fahrer eines Audi zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Auch ein Rollerfahrer schätzte die Situation falsch ein und versuchte noch einen Aufprall auf den Audi zu verhindern. Bei dem Ausweichmanöver stürzte er jedoch und zog sich leichte Armverletzungen zu.

Am Audi entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es auf der B37 am Heidelberger Neckarufer für die Dauer von rund einer Stunde in beide Richtungen zu erheblichen Verkehrsstauungen und -behinderungen. (pol)