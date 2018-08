Heidelberg-Rohrbach. (pol/rl) Eine 63-jährige Suzuki-Fahrerin verursachte beim Auffahren auf die Bundesstraße B 3 in Richtung Boxberg am Dienstagabend einen Verkehrsunfall. Die Frau wollte laut Polizeibericht gegen 20.30 Uhr von der Karlsruher Straße auf das B 3-Teilstück in Richtung Boxberg auffahren. Hierbei fuhr sie auf einen Opel auf, nachdem dieser vor ihr gebremst hatte.

Bei dem Aufprall wurden die drei Opel-Insassen, zwei Erwachsene und ein einjähriges Kind, leicht verletzt. Die Suzuki-Fahrerin bekam an der Unfallstelle Herzbeschwerden. Alle vier kamen ins Krankenhaus. Es entstand rund 2000 Euro Sachschaden