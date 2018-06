Heidelberg. (pol/rl) Bei einer Gasexplosion in einem Restaurant in der Carl-Bosch-Straße erlitt ein Mitarbeiter am Dienstagabend schwere Verbrennungen. Der 46-Jährige war gegen 21.10 Uhr in einen Nebenraum gegangen, um nach der Gasversorgung durch eine Gasflasche zu sehen. Laut Polizeibericht kam es dabei durch einen Bedienfehler zur Explosion. Der 46-Jährige kam nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus.