Heidelberg. (pol/mün) Unbekannte Täter haben am Donnerstag in der Seminarstraße einen Rasenmäher angezündet. Zeugen hatten den Brand entdeckt und die Feuerwehr verständigt, wie die Polizei mitteilt. Noch vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr gelang es einem Taxifahrer und einer Passantin, den Brand zu löschen.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der Benzinrasenmäher der Marke Vantage 35 Tecumseh zuvor von einer bislang unbekannten Örtlichkeit gestohlen. An dem Rasenmäher entstand Sachschaden von etwa 400 Euro. Zeugen sowie der Besitzer können sich unter der Rufnummer 06221/991700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.