Heidelberg. (pol/mün) Ein 29 Jahre alter Mann hat sich durch sein rabiates Verhalten in der Nacht zu Sonntag in Heidelberg-Bergheim Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, Widerstands gegen Polizeibeamte und des Fahrens ohne gültigen Führerschein eingehandelt.

Gegen 4.30 Uhr sollte der Mann am Sonntagfrüh mit seinem BMW auf der Bergheimer Straße kontrolliert werden - er war auf dem Weg stadtauswärts. Statt anzuhalten beschleunigte der 29-Jährige und raste davon. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln und setzte seine Flucht durch eine Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung fort, berichtet die Polizei.

In der Vangerowstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb halbseitig auf dem Gehweg stehen. Die Polizisten stellten ihren Streifenwagen direkt hinter dem BMW ab, um eine weitere Flucht zu verhindern.

Aufzugeben kam dem BMW-Fahrer jedoch nicht in den Sinn. Selbst als die Polizisten an das Fahrzeug herantraten, versuchte er durch Vor- und Rückwärtsrangieren, seine Flucht fortzusetzen. Dabei beschädigte er sowohl den Streifenwagen als auch ein vor ihm stehendes Fahrzeug.

Erst nachdem die Beamten die Seitenscheibe eingeschlagen und Pfefferspray eingesetzt hatten, ließ der 29-Jährige von weiteren Fahrmanövern ab und konnte aus dem Fahrzeug geholt werden. Er wurde zunächst zum Revier gebracht, wo ein Alkoholtest mit ihm durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,2 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen wurden Beschädigungen am BMW festgestellt, die offenbar von zwei Verkehrsunfällen in der Brückenstraße und in der Römerstraße herrührten. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Beide Beamten, wie auch der 29-Jährige wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.