Heidelberg. (pol/mün) Bei der Kontrolle eines Radfahrers am Dienstagnachmittag in Heidelberg-Kirchheim bemerkten die Polizisten eine Alkoholfahne. Bei dem Alkoholtest gegen 16 Uhr in der Bürgerstraße wurde dann ein Wert von 1,6 Promille Blutalkohol gemessen, wie es in einer Mitteilung heißt. Dem 56-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch ein Radfahrer mit 1,6 Promille absolut verkehrsuntüchtig ist. Er begehe eine Straftat, die eine Geldstrafe und den Entzug der Fahrerlaubnis (sofern vorhanden) nach sich ziehen kann.