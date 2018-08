Heidelberg. Drei Streifenwagenbesatzungen waren am späten Montagabend, 28. Oktober, in der Fußgängerzone im Einsatz. Mehrere Anwohner hatten sich gegen 23 Uhr über lautes Geschrei beschwert. In einer wurde laut Polizei eine "Ein-Euro-Flaschenbierparty" gefeiert, an der rund 150 teils erheblich betrunkene Personen teilnahmen - darunter auch zahlreiche Jugendliche. Die Straße vor der Bar war mit Glasscherben übersät. Den Teilnehmern wurden Platzverweise erteilt. Dabei beleidigten einige die Beamten, die bis 1 Uhr im Einsatz waren. Im weiteren Verlauf musste die Polizei fünf Jugendliche wegen übermäßigen Alkoholkonsums zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen. Der Wirt sieht nun einer Anzeige entgegen. (pol/rl)