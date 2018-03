Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/rl) Ohne einen Tropfen Wasser zum Löschen zu verbrauchen, konnte die Heidelberger Berufsfeuerwehr am Donnerstagnachmittag wieder aus Handschuhsheim abrücken. Zunächst war gegen 16 Uhr der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Husarenstraße gemeldet worden. Dort konnte schnell geklärt werden, dass sich lediglich starker Rauch verbreitet hatte, weil auf einem Balkon sich der Inhalt eines Plastikeimers womöglich durch eine Zigarette entzündet hatte.

Das schwelende Kleinfeuer wurde erstickt. Schaden ist nicht entstanden, verletzt wurde ebenfalls niemand.