Heidelberg. (pol/rl) Aus einem umzäunten Solarpark in einer ehemaligen Kiesgrube im Gewann Lange Schlüsseläcker zwischen Grenzhof und Friedrichsfeld wurden zwölf Photovoltaik-Module im Wert von rund 2000 Euro gestohlen. Der Diebstahl wurde am Donnerstag kurz nach 11 Uhr entdeckt. Die Täter kamen laut Polizeibericht über einen Feldweg an das Gelände und bauten ein Zaunelement aus, um in den Solarpark zu kommen. Durch die Öffnung wurden die Module abtransportiert und vermutlich auf einen Kleintransporter geladen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter der 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.