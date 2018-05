Heidelberg-Neuenheim. (pol/rl) Ein defekter Fernseher löste in einem fünfstöckigen Wohnhaus in der Ladenburger Straße am Donnerstagabend einen Zimmerbrand aus. Eine 78-jährige Bewohnerin des ersten Stocks schaute gerade fern, als ihr Fernseher laut Polizeibericht gegen 20.40 Uhr mit einem lauten Knall explodierte. Der Apparat stand danach sofort in Flammen. Die Frau versuchte das Feuer noch mit einer Decke zu löschen, was ihr aber nicht gelang. Daraufhin verständigte die 78-Jährige die Feuerwehr und informierte die anderen Hausbewohner. Alle Bewohner brachten sich danach in Sicherheit.

Als kurz darauf die Feuerwehr eintraf, drang bereits tiefschwarzer Rauch aus dem Fenster der Wohnung. Die Feuerwehr konnte das Haus nur mit schwerem Atemschutzgerät betreten. Nachdem die Feuerwehr den Brand schnell gelöscht hatte, lüftete sie das komplette Wohngebäude. Danach konnten fast alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Die Brandwohnung bleibt vorerst unbewohnbar.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Während der Löscharbeiten am Donnerstagabend war die Ladenburger Straße für den Verkehr gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen fünfstelligen Euro-Betrag.