Heidelberg. (pol/rl) Zu einer Auseinandersetzung, bei der einer der Kontrahenten seinem Gegner ins Ohr biss, kam es am Freitagmorgen kurz nach 2 Uhr im Neuenheimer Feld. Die beiden Männer waren laut Polizei zuvor auf einer Feier verbal aneinandergeraten, in Höhe der Haltestelle Pädagogische Hochschule artete der Streit schließlich in Handgreiflichkeiten aus, bei dem ein 30-Jähriger seinem 20-jährigen Kontrahenten ins Ohr biss. Zeugen trennten die beiden schließlich. Der Verletzte begab sich in die Notambulanz. Der 30-Jährige war stark betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille, der 20-Jährige hatte mehr als 1,1 Promille intus.