Heidelberg. (pol/sfa) Zwischen Freitag, 24. Oktober, und Montag, 27. Oktober, wurden zwei Tankstellen in der Eppelheimer Straße sowie im Czernyring in Heidelberg ausgeraubt. Die Diebe stahlen Geld- und Sachwerte in Höhe von mehreren tausend Euro.

Über die Waschstraße gelangten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23 Uhr und 5.50 Uhr in den Lagerraum und anschließend in den Verkaufsbereich einer Tankstelle in der Eppelheimer Straße. Sie entwendeten Zigaretten und Tabak im Wert von 10.000 Euro. Der verursachte Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro.

In einer weiteren Tankstelle im Czernyring raubten Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 22:30 Uhr und 05:15 Uhr Tageseinnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Täter drangen über den Schacht eines Kellerfensters zunächst in einen Lagerraum ein. Von dort gelangten sie schließlich in die Verkaufsräume, wo sich auch der Tresor mit dem Bargeld befand. Wie die Täter den Geldschrank geöffnet haben, ist derzeit noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-1700 zu melden.