Heidelberg. (pol/mün) Drei Personen versuchten am Samstagfrüh gegen

4.30 Uhr in ein Goldankaufgeschäft in der Heidelberger Fußgängerzone einzubrechen. Doch laut Polizeibericht befand sich der Inhaber zufällig vor Ort und verständigte die Polizei. Durch die alarmierten Beamten

aufgeschreckt traten alle Drei die Flucht zu Fuß in verschiedene Richtungen an. Einer der drei Verdächtigen wurde schließlich im Bereich der Fußgängerzone festgenommen und wurde zum Polizeirevier

Heidelberg-Mitte gebracht. Die Ermittlungen zu den anderen Tatverdächtigen dauern noch an.