Heidelberg. (pol/mün) Nur leichtere Verletzungen zog sich ein 19-jähriger Radfahrer aus China bei einem Unfall am Sonntag in Heidelberg zu. Der Radler fuhr kurz vor 11.30 Uhr in der Bergstraße in Richtung Innenstadt bergabwärts. Plötzlich prallte er mit voller Wucht gegen einen geparkten BMW.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Bei der Überprüfung des Fahrrads wurde festgestellt, dass die Vorderradbremse fast keine Wirkung hatte. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.