Heidelberg. (pol/rl) Zwei Einbrecher stiegen am Freitagabend gegen 19.15 Uhr gewaltsam über das Badezimmerfenster in ein Anwesen im Starenweg ein. Im Wohnungsinnern hebelten sie laut Polizeibericht einen befestigten Schranktresor von der Wand, in dem sich Schmuckstücke im Wert von mehreren hundert Euro befanden. Die beiden verließen mit dem kompletten Tresor die Wohnung und schleppten diesen durch den Garten.

Als die Einbrecher sich den Tresor über die Gartentüre zureichten und einer über die Gartentüre stieg, wurden sie von einem 17-jährigen Anwohner gesehen. Dieser vermutete sofort einen Einbruch und folgte den Dieben. Als diese ihren "Verfolger" bemerkten, griff einer der beiden der beiden den 17-Jährigen an, um seinem Kollegen die Flucht mit dem Tresor zu ermöglichen. Der Angreifer versuchte den 17-Jährigen am Hals zu würgen. Dieser konnte sich jedoch durch Schläge auf den Arm und die Schläfe seines Angreifers befreien. Er wurde dabei an der Hand verletzt.

Als der Angreifer flüchtete, versuchte der 17-Jährige seinem Komplizen mit dem Tresor zu folgen. Der war zwar nicht mehr zu sehen, allerdings bemerkte der aufmerksame Anwohner einen wegfahrenden weißen Transporter. Ob dieser im Zusammenhang mit den Einbrechern steht, ist bislang nicht bekannt.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: zwischen 25 und 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, Drei-Tage-Bart und kurze Haare. Sie trugen zur Tatzeit Jeans, einer von beiden eine blaue Winterjacke. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern war bislang ergebnislos.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06221/99-2421 zu melden.