Heidelberg. (pol/rl) Schwere Verletzungen erlitt am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 600. Der 48-jährige Honda-Fahrer war von Lingental kommend in Richtung Rohrbach-Süd unterwegs, als er nach dem Steinbruch Leimen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem 57-jährigen Opel-Fahrer frontal zusammenstieß. Der 48-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Opelfahrer erlitt zum Glück nur leichte Prellungen seine Beifahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 15.000 Euro.