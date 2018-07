Heidelberg. (hö/pol/rl) Am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr fuhr in Heidelberg-Ziegelhausen, Peterstaler Straße/An der Hirtenaue, ein Mercedes frontal auf einen Linienbus auf. Der 83-jährige Autofahrer war kurz vor 20 Uhr in Richtung Meschgraben unterwegs, als er auf Höhe der Hirtenaue aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Bus zusammenstieß, der in Richtung In der Neckarhelle unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß löste der Airbag des Mercedes aus, der 83-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Von den Passagieren im Bus kam niemand zu Schaden. Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab - auch die Feuerwehr war im Einsatz. Der Mercedes wurde abgeschleppt. An dem Auto und dem Linienbus entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro.

Aktualisiert: 13.30 Uhr, 16. März