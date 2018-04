Heidelberg. (pol/mün). Ein 33-jähriger Sandhäuser hatte in der Nacht zu Sonntag nicht mehr so richtig den Durch- und Überblick. Er stellte sich an eine Hauswand in der Unteren Straße und urinierte dagegen. Was er aber laut Polizeibericht nicht bemerkt hatte: In unmittelbarer Nähe befand sich eine Polizeistreife des Reviers Mitte sowie ein SWR-Kamerateam, das gerade vor Ort Aufnahmen für eine Reportage machte. Der Betroffene muss nun mit einer kostenpflichtigen Verwarnung rechnen.