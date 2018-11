Heidelberg-Kirchheim. (pol/mün) Ein Sachschaden von rund 30.000.- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstagmorgen zwischen einer Straßenbahn und einem Linienbus in Kirchheim.

Gegen 08.30 Uhr fuhr der 22-jährige Fahrer der Straßenbahn-Linie 26 in der Schwetzinger Straße in Richtung "Spinne" und prallte in Höhe eines Einkaufsmarktes auf einen vorausfahrenden Bus der Linie 720, der gerade bremsen musste. Die Polizei berichtet, dass der Straßenbahnfahrer vermutlich unachtsam war.

Zum Glück wurden weder der Fahrer der Straßenbahn, noch der 51-jährige Fahrer des Linienbusses verletzt. Auch die drei Insassen des Busses und der einzige Fahrgast in der Straßenbahn kamen mit dem Schrecken davon.

Während die Straßenbahn ihre Fahrt zum Depot fortsetzen konnte, musste der Linienbus abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg fing ausgelaufenen Kraftstoff auf und reinigte die Fahrbahn.

Der Verkehr rund um die Kirchheimer "Spinne", insbesondere in der Schwetzinger Straße und der Pleikartsförster Straße war bis zum Ende der Unfallaufnahme gegen 10 Uhr stark beeinträchtigt.