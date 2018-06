Heidelberg-Altstadt. (pol/rl) Wegen eines Streits zwischen Passanten zerbrach in der Hauptstraße am Samstagmorgen die Glastür eines Geschäfts. Gegen 1.30 Uhr hatte ein Unbekannter eine vierköpfige Personengruppe angesprochen und um Zigaretten gebeten. Als die vier sich weigerten, beleidigte der Mann sie in franzöischer Sprache.

Dann warf eine Glasflasche nach einem 19-Jährigen aus der Gruppe. Die Flasche verfehlte den Kopf des jungen Mannes knapp und schlug in der Glastür eines Geschäfts ein. Nach einem kurzen Gerangel flüchtete der Unbekannte vor dem Eintreffen der Beamten zu Fuß.