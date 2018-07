Heidelberg. Mit starken Kräften fahndete die Polizeidirektion Heidelberg am Sonntagabend nach einem Mann, der auf einem Spielplatz zwischen der Neuen Schloßstraße und dem Oberen Faulen Pelz eine Frau belästigte. Die 25-jährige Frau war nach Angaben der Polizei gegen 21 Uhr alleine unterwegs, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde. Nachdem sie ihm zu verstehen gab, dass sie nicht mit ihm reden möchte, ergriff er sie und versuchte, sie an sich heranzuziehen. Aufgrund der starken Gegenwehr der 25-Jährigen ließ der Mann von ihr ab, so dass sie sich zu einem in der Nähe wohnenden Bekannten flüchten konnte. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Vom Täter ist lediglich bekannt, dass er eine Jeans und eine dunkle Jacke trug. Außerdem sprach er Hochdeutsch.

Die Polizei geht von einem versuchten Sexualdelikt aus und bittet Zeugen, sich mit der Kriminalpolizei Heidelberg unter der Telefonnummer 06221/992421 in Verbindung zu setzen. (pol)