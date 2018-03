Heidelberg. (pol/mün) Bei einer halsbrecherischen Flucht vor einer Polizeikontrolle verlor ein bislang unbekannter Fahrer eines BMW am Dienstagfrüh gegen 1.15 Uhr im Heidelberger Stadtteil Boxberg die Kontrolle über sein Auto. Dabei kam er laut Polizei nach links von der Straße "Boxbergring" in Höhe des Ginsterweges ab und stieß gegen vier geparkte Autos. Etwa 50 Meter weiter prallte der BMW gegen den Bordstein, wurde ausgehoben und überschlug sich mehrfach. Dabei wurden drei weitere geparkte Autos beschädigt und der BMW kam auf der Fahrbahnmitte auf dem Dach zum Liegen. Drei Autoinsassen konnten sich aus dem Fahrzeug befreien und flüchteten zu Fuß. Ein 19-Jähriger, der zunächst im Fahrzeug eingeklemmt war, konnte von den Polizeibeamten aus dem Fahrzeug befreit werden.

Nachdem das Auto anfing zu brennen, gelang es den Beamten, den Brand mit dem Feuerlöscher zu löschen. Eine sofortige Fahndung nach den flüchtigen Autoinsassen verlief erfolglos. Der 19-jährige Heranwachsende wurde zunächst festgenommen und mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Das Auto war zuvor einer Polizeistreife auf der Boxbergauffahrt aufgefallen, nachdem der Fahrer überholte und mit quietschenden Reifen in den Boxbergring abgebogen war. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, waren an dem Auto Kennzeichen eines abgemeldeten Fahrzeugs angebracht worden. Der BMW wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernommen.