Heidelberg. (pol) Raub und räuberische Erpressung sollen auf das Konto eines 56-Jährigen gehen. Daher hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl gegen den 56-jährigen Tatverdächtigen aus Heidelberg erwirkt. Der Mann soll am Sonntag gegen 13.30 Uhr in der Straßenbahn der Linie 23 in Richtung Heidelberg unterwegs gewesen sein, als er in Höhe der Haltestelle Rohrbach Markt einer Frau unvermittelt ins Gesicht geschlagen und ihr Handy weggenommen haben soll. Nachdem der Fahrer zu Hilfe geholt wurde, konnte das Handy der Geschädigten zurückgegeben werden.

Anschließend sei der Mann der Straßenbahn verwiesen worden.

Kurze Zeit später habe der Tatverdächtige die Straßenbahn der Linie 24 in Richtung Innenstadt bestiegen und dort gegen 14 Uhr eine Frau in Höhe der Römerstraße von hinten am Kopf gepackt und die Herausgabe ihres Handys gefordert. Zwei couragierte Fahrgäste kamen der Geschädigten jedoch sofort zu Hilfe und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Bismarckplatz fest.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Tatverdächtige wurde nach Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Die bislang unbekannte Geschädigte des Vorfalls in der Straßenbahn der Linie 23 sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06 21/1 74 55 55 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.