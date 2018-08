Heidelberg. (pol/eka) Schein- und Münzgeld in bislang nicht bekannter Höhe erbeuteten unbekannte Täter aus der Heiliggeistkirche in der Heidelberger Altstadt. Laut der Polizei ließen sich die Unbekannten in dem Objekt am Sonntagabend einschließen und konnten, nachdem alle Mitarbeiter die Kirche verlassen hatten, sich in aller Ruhe an den verschiedenen Behältnissen zu schaffen machen – als tatrelevante Zeit kommt 18.45 bis 19.30 Uhr in Betracht.

Aus einer Ausstellungsspendenkasse sowie aus einer Schublade des Verkaufsraumes entnahmen die Unbekannten Schein- und Münzgeld in unbekannter Höhe. Besucher der Kirche oder sonstige Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 0 62 21/99 17 00 in Verbindung zu setzen.