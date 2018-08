Heidelberg. Glück im Unglück hatte eine 61-jährige Fußgängerin, als sie am Donnerstag um 14.40 Uhr den Gleisbereich der Haltestelle Rohrbach-Süd überquerte und dabei von einer Straßenbahn, die in Richtung Leimen fuhr, angefahren wurde. Da der Straßenbahnfahrer beim Einfahren bereits stark abbremste, war der Aufprall nicht so heftig, so die Polizei. Eine Untersuchung im Krankenhaus ergab, dass sie sich keine schwereren Verletzungen zugezogen hatte, sie musste aber zur Beobachtung eine Nacht im Krankenhaus bleiben. (pol)