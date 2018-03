Heidelberg. (pol/pad) Opfer eines Taschendiebstahls wurde am Dienstagnachmittag eine aus der Plankstadt stammende Frau in der Heidelberger Fußgängerzone. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau zunächst in einem Obstladen in der Märzgasse eingekauft und ihren Ledergeldbeutel in ihrem Rucksack verstaut. Diesen trug sie auf dem Rücken, als sie sich anschließend in ein Kaffeegeschäft begab und dort beim Bezahlen feststellte, dass ihr Geldbeutel fehlte.

Ihr Rucksack war nun geöffnet und ein Unbekannter hatte den orangefarbenden Geldbeutel entwendet, in dem sich rund 25 Euro Bargeld, zwei EC-Karten, eine Kreditkarte und diverse Kundenkarten sowie Ausweispapiere befanden.

Der Vorfall müsste sich nach ihren Angaben zwischen 16 und 16.20 Uhr ereignet haben. Sofort erstattete die Frau Anzeige bei der Bismarckplatz-Polizeiwache.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06221/99-1700 zu melden.