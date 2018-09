Heidelberg. (pol/mün) Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro und eine leichtverletzte Person ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim. Eine 51-jährige Frau stieß am Freitag kurz vor 18 Uhr beim Linksabbiegen von der Berliner Straße in die Zeppelinstraße mit einer von hinten herannahenden Straßenbahn der Linie 21 zusammen. Der Golf der 51-Jährigen drehte sich dabei und wurde mehrere Meter von der Straßenbahn weitergeschoben, teilt die Polizei mit. Die Golf-Fahrerin wurde mit Verdacht auf ein Halswirbelsyndrom in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin der Straßenbahn wurde vorsorglich ebenfalls in eine Klinik gebracht, war jedoch unverletzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen.