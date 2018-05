Heidelberg. (pol/eka) Eine 24-jährige Heidelbergerin war auf einer Weihnachtsfeier im Heidelberger Schlosshof am Freitagbend, 11.12.2015, und in der Nacht am 12.12.15, gegen 2.50 Uhr, wollte sie mit einem Freund das Schloss erkunden und an einem Fenster die Schlossmauer hinabklettern. Hierbei rutschte sie ab und fiel in die Tiefe auf den Steinboden. Durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg wurde die Verletzte geborgen und mit einem Rettungswagen anschließend in die Heidelberger Chirurgie gebracht. Trotz des Sturzes aus sechs Metern Höhe erlitt die junge Frau "nur" einen Nasenbruch und Platzwunden.