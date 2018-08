Heidelberg. Eine 36-Jährige Heidelbergerin hat am Montag, 10. Juni, gegen 17 Uhr ihren 10-jährigen Sohn und dessen Freund mit auf Diebestour genommen. Die drei waren einem Ladendetektiv in einem Lebensmittelmarkt in der Hertzstraße aufgefallen.

Laut Polizeibericht hatten sie verschiedene Waren im Wert von 250 Euro in einem Karton, später in der Handtasche der 36-Jährigen versteckt. Ohne zu bezahlen passierten sie den Kassenbereich. Der Detektiv beobachtete die Tat, sprach die drei an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die 36-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Ladendiebstahls entgegen. (pol)