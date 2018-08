Heidelberg. Das beherzte und überlegte Eingreifen einer 66-Jährigen aus Dossenheim bewahrte eine 31-jährige Frau vor körperlichem Schaden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, spazierte die Zeugin am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Neckarwiese, als sie eine junge Frau beobachtete, die langsam in den eiskalten Neckar lief. Die heikle Situation sofort erkennend, machte die Helferin durch Rufe auch sich aufmerksam. Durch gutes Zureden konnte die 66-Jährige die Frau überreden, in Richtung Ufer zurückzukehren. Hier konnte sie die Verzweifelte schließlich am Arm aus dem Wasser ziehen. Durch eine Polizeistreife wurde die 31-Jährige betreut und in eine psychiatrische Klinik gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.