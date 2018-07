Zu einem Schmorbrand am Bismarckplatz wurde am Montagmittag die Feuerwehr gerufen. Foto: Buchwald

Heidelberg. (hob) Vermutlich waren es Ratten, die ein Elektrokabel angenagt hatten, und so am Montagnachmittag gegen 13 Uhr einen Feuerwehreinsatz auf dem Bismarckplatz auslösten. Schnell waren ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und ein Rettungswagen der Malteser vor Ort, doch die Einsatzkräfte konnten nach einer Stunde wieder abziehen.

„Es gab kein Brandereignis“, sagte Feuerwehrchef Georg Belge. In einem Kanal unter dem Platz habe nur ein Kabel der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) geschmort. Es sei möglich, dass das defekte Kabel auch für einen Einsatz am Freitag verantwortlich war: Gegen 20 Uhr war an diesem Tag die Feuerwehr zum Bismarckplatz gerufen worden, doch die Ursache für den Brandgeruch blieb unklar.

„Der Bahnbetrieb musste nicht eingestellt werden“, sagte RNV-Sprecher René Weintz. Die Techniker klemmten den Stromkreis kurzerhand um und tauschten fünf Meter des betroffenen Bahnstromversorgungskabels aus.