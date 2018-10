Heidelberg. (pol/eka) Einen bislang unbekannten Mann, der sich einem Touristen gegenüber am Samstagnachmittag in der Merianstraße als Polizeibeamter ausgab, sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte. Der 55-jährige Tourist stand gegen 16 Uhr vor einer Kirche, als der Unbekannte auf ihm zukam und ihm mitteilte, dass er Polizeibeamter sei und Personen suche, die mit Drogen dealen würden. Er forderte den 55-Jährigen auf, seine Tasche vorzuzeigen, damit er diese kontrollieren konnte. Der Geschädigte gab dem Unbekannten seinen Geldbeutel, welcher daraufhin das darin befindliche Bargeld kurzzeitig entnahm. Nachdem er keine Drogen gefunden hatte, steckte der falsche Polizeibeamte das Geld wieder in die Geldbörse, gab sie dem Tourist zurück und entfernte sich in Richtung Universität. Der 55-Jährige stellte wenig später fest, dass ihm fast 7.000 Euro Bargeld entwendet worden waren.