Heidelberg. (pol/gs) Ein 32-jähriger Mann wurde am Donnerstagmorgen in Heidelberg gleich zwei Mal hintereinander beim Diebstahl von Fahrrädern erwischt. Der Dieb fiel der Polizei gegen 3.30 Uhr am Bismarckplatz auf, als er mit einem Fahrrad ohne Licht unterwegs war. Bei der Kontrolle durch die Streife konnte der Mann nicht schlüssig beantworten, ob das Rad zu ihm gehöre. Da er keinen Ausweis dabei hatte, musste er mit auf die Wache. Ermittlungen ergaben, dass das Rad einer Frau aus Heidelberg gehört. Der 32-Jährige wurde belehrt und durfte wieder gehen.

Doch kurze Zeit später schlug der Dieb erneut zu. Den gleichen Beamten kam er auf der Bergheimer Straße mit einem anderen Fahrrad entgegen. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Mann auch diesmal zur Herkunft des Rads keine konkrete Antwort geben. Auf der Wache wurde er erneut belehrt.