Heidelberg. Die Fahrerin eines weißen VW-Golf Kombi fuhr am Freitagabend gegen 22.50 Uhr, auf dem Bergheimer Iqbalufer in Richtung Altstadt. Nach ihren Angaben fiel sie dabei in einen Sekundenschlaf, teilt die Polizei mit. Ihr Wagen geriet über die Gegenfahrbahn auf den Gehweg und prallte gegen das Geländer des Neckarufers. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Da bislang nicht bekannt ist, ob bei diesem Vorfall andere Fahrzeugführer oder Fußgänger gefährdet wurden, werden Zeugen oder Geschädigte gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/991700 zu melden. (pol)