Heidelberg. (pol/rl) Zu einer Sachbeschädigung an einer Moschee in der Hatschkestraße kam es in der Nacht zum Samstag. Laut Polizeibericht sollen gegen 3.45 Uhr vier Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren zwei vor der Moschee angebrachte Flaggen abgerissen und dann eingesteckt haben. Als die Männer von einem Anwohner angesprochen wurden, flüchteten sie mit den Fahnen.

Das Motiv ist nicht bekannt. Zeugen können sich telefonisch unter der 0621/174-5555 beim Kriminaldauerdienst melden.