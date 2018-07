Heidelberg. (pol/mün) In der Nacht zu Mittwoch suchte die Polizei im Heidelberger Stadtteil Wieblingen mit einem Hubschrauber und vier Streifenwagen nach einem vermissten Mann. Er wurde in einem Krankenhaus vermisst. Die Suche wurde in der Nacht unterbrochen. Nach Angaben der Polizei wurde der Demenzkranke in einem Nachbarzimmer in der Einrichtung vorgefunden.