Heidelberg. Noch ungeklärt ist die Ursache eines Brandes am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr in der Heidelberger Furtwänglerstraße. Eine Passantin hatte die Polizei verständigt, dass im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses starker Qualm durch ein gekipptes Fenster dringe. Überprüfungen bestätigten laut Polizei diese Angaben, worauf sämtliche Wohnungen vorsorglich evakuiert wurden. Die Heidelberger Berufsfeuerwehr, die mit einem Löschzug zum Einsatzort kam, hatte den Brand rasch gelöscht, so dass der Schaden schätzungsweise 10.000 bis 15.000 Euro beträgt. Wie die Brandfahnder der Heidelberger Kriminalpolizei feststellten, war das Feuer in der Küche ausgebrochen. Die Ermittlungen dauern an. (pol)