Heidelberg-Altstadt. (pol/rl) Auf dem Marktplatz geriet ein 27-Jähriger am Sonntagmorgen mit einer fünfköpfigen Gruppe in Streit. Der Mann streckte laut Polizeibericht erst die beiden Frauen mit Fausthieben zu Boden. Daraufhin schlugen und traten die drei Begleiter der Frauen auf den 27-jährigen ein, bis er am Boden lag. Danach flüchtete der 27-Jährige und wurde später von einer Polizeistreife in der Kettengasse aufgegriffen.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in die Chirurgie gebracht. Gegen die beteiligten stark alkoholisierten Schläger wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.