Heidelberg. (pol/ar) Schwere Verletzungen zog sich ein elfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 13.30 Uhr im Wieblinger Weg zu. Nach Angaben der Polizei hatte ein 48-jähriger Opel-Fahrer an der Einmündung Elsenzweg dem elfjährigen Mädchen die Vorfahrt nicht eingeräumt. Das junge Mädchen hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Opel krachte gegen das Vorderrad, so dass dieses herumgeschleudert wurde. Das Mädchen prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und schlug auf dem Boden auf. Mit schweren Verletzungen wurde das Kind in ein Krankenhaus eingeliefert.