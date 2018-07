Heidelberg-Altstadt. (pol/rl) In ein Universitätsgebäude in der Seminarstraße wurde am Donnerstagabend, gegen 23.30 Uhr, eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes auf und drangen erst in einen Büroraum im Erdgeschoß ein. Hier durchwühlten sie laut Polizeibericht mehrere Schränke und brachen einen Tresor auf, in dem sich zahlreiche Gebäudeschlüssel befanden. Ob daraus Schlüssel entwendet wurden, ist noch unklar. Im ersten Obergeschoß hebelten die Einbrecher die Tür des Tresorvorraums auf. Die Tresortür selbst blieb jedoch unversehrt und verschlossen.

Das verzweigte Gebäude mit rund 400 Räumen wurde von der Polizei durchsucht. Die Einbrecher hatten den Gebäudekomplex jedoch bereits verlassen.