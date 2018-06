Heidelberg. (pol/rl) Zwischen Samstagnachmittag, 16.30 Uhr und Montagvormittag, 6.55 Uhr wurde in einer Pfarrei in der Bergheimer Straße eingebrochen. Nachdem der Einbrecher über ein Fenster in die Pfarrei gelangt war, durchsuchte er dort Schränke und Kommoden. Danach schlug er ein Fenster an Kindergarten ein und durchsuchte auch diesen. Danach verließ er über eine Mauer zur Vangerowstraße den Tatort. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar.

Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/991700 melden.