Heidelberg-Kirchheim. (pol/rl) Einen 23-jährigen Einbrecher nahm die Polizei am Mittwochmorgen in Kirchheim fest. Der Täter war in eine Erdgeschoss-Wohnung im Hopfengarten eingestiegen. Als eine 45-jährige Bewohnerin auf ihn aufmerksam geworden war, ergriff der junge Mann die Flucht. Der verständigte Wohnungsbesitzer stellte fest, dass seine Fahrzeugschlüssel geklaut worden waren.

Als der Besitzer nach seinem Wagen schaute, erwischte er den Einbrecher, der in dem Auto saß. Der 23-Jährige flüchtete daraufhin in Richtung S-Bahnhof Kirchheim/Rohrbach. Seinen Rucksack ließ er im Eifer des Gefechts in dem Auto liegen. Im Rucksack fand die Polizei Hinweise auf die Identität des Einbrechers und konnte ihn daher wenige Minuten später an seiner Wohnanschrift festnehmen.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten mehrere Hundert Euro Bargeld und Betäubungsmittel. Der 23-jährige wird nun wegen besonders schweren Diebstahls angezeigt, zudem wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.