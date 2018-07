Heidelberg. (pol/pad) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde beim Katholischen Verein für Soziale Dienste in der Kaiserstraße eingebrochen. Laut Polizeibericht brach der bislang unbekannte Täter die Tür zum Esszimmer des Hauses auf und gelangte so in alle Räume. Nach dem misslungenen Versuch, den Tresor aufzubrechen, macht der Einbrecher sich mit einigen Dosen Wurst aus dem Staub. Eine Glastür wurde eingeschlagen und eine Anrichte aus der Wand gerissen. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei ist jetzt auf der suche nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auf den Täter hat, wird gebeten sich unter 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.