Heidelberg. (pol) In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr und Mittwochvormittag, 6.25 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Verwaltungsgebäude in der Hatschekstraße einen Tresor.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Unbekannten zunächst ein Kellerfenster ein und versuchten durch den Keller in das Erdgeschoss zu gelangen. Als dies misslang, stiegen sie über ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude ein. Dort durchsuchten sie mehrere Schreibtische und entwendeten einen Tresor. Ob die Täter außer dem Tresor noch weitere Gegenstände entwendet haben und was sich in dem Tresor befand, ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit diesem unter Telefon 06221/34180 in Verbindung zu setzen.