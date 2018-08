Heidelberg. (pol/ar) Ein unbekannter Mann schlug am Mittwochabend, 2. Juli, plötzlich einem 45-Jährigen mehrere Male mit der Faust ins Gesicht. Nach Angaben der Polizei, mischte sich der Unbekannte ständig in ein Gespräch zwischen zwei 21- und 45-jährigen Passanten ein. Offensichtlich suchte er Streit. Worauf der unbekannte Mann aufgefordert wurde, dies zu unterlassen. Sodann schlug der Unbekannte dem 45-Jährigen ohne Vorwarnung mehrere Male mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt eine blutende Nase und eine Schwellung im Gesicht. Anschließend flüchtete der Angreifer. Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf dem Bismarckplatz an einer Haltestelle vor der Galeria Kaufhof.

Der unbekannte Schläger ist untersetzt, rund 1,75 Meter und etwa 50 Jahre alt. Er trug ein BVB-Trikot, eine dunkle Weste, Jeans und schwarze Schuhe ohne Schnürsenkel.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/991700 entgegen.