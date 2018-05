Heidelberg/Dossenheim. (pol/rl) Drei Einbrüche registrierte das Polizeirevier Heidelberg-Nord in der Nacht zum Dienstag zwischen 1 und 5 Uhr. Bei den Einbrüchen in der Theodor-Heuss-Straße (Dossenheim), der Eckenerstraße (Heidelberg-Handschuhsheim) und im Kastellweg (Heidelberg-Neuenheim) wurden die Einbrecher jedes Mal überrascht. In einem Fall erbeuteten sie eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro. Ansonsten blieb es bei Sachschäden.

Der Einbrecher wuchtete jeweils ein Fenster auf oder drückten die Balkontüre ein, um in die Wohnungen zu kommen. Doch bevor sie die Räume durchsuchen konnten, wurden sie einmal von einem Hund und in zwei Fällen von den Bewohnern überrascht und in die Flucht geschlagen.

Von einem Einbrecher liegt eine Beschreibung vor: 1,70 bis 1,90 Meter groß, dunkle Kleidung, schwarzer Kapuzenpullover, Gesicht durch Maske und/oder Kapuze verdeckt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 06221/4569-0 zu melden.