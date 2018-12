Heidelberg-Weststadt. (pol/rl) Die Seitenscheibe eines Toyota Yaris schlugen unbekannte Täter am Dienstagmorgen ein. Der Wagen mit Münchener Zulassung stand seit Sonntagabend vor einem Anwesen in der Rohrbacher Straße 99. Die Täter erbeuteten laut Polizei eine blaue Sporttasche, in der sich Kleidung und eine Kletterausrüstung aus dem Wagen. Später fanden sich Einzelstücke unweit des geparkten Autos wieder. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der 06221/99-1700.