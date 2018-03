Heidelberg. (pol/rl) Zwei Diebe erwischte der Besitzer eines Toyotas in der Viktoriastraße am Montagmorgen. Der Autobesitzer hatte gegen 9.15 Uhr zwei Taschen auf den Beifahrersitz des Wagens gestellt und war nochmals in seine Wohnung gegangen. Als er zurückkam, kniete ein Unbekannter an der offenen Beifahrertüre und durchwühlte die Taschen.

Der Autobesitzer rief dem Täter zu, worauf dieser mit einer Laptop-Tasche in der Hand flüchtete. Die Tasche jedoch ließ er kurz danach fallen. Zusammen mit einem Mittäter, der in der Nähe des Autos gewartet hatte, flüchteten beide ohne Beute in Richtung der Straße Kolbenzeil. An dem Toyota entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Einer der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hatte eine sportliche Gestalt, dunkle bis fast schwarze Haare und eventuell eine "südländische Erscheinung". Zeugen oder Anwohner, die gegen 9.15 Uhr die beiden Täter gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.