Heidelberg. (lsw) Ein defekter Akku einer Modelleisenbahn hat den folgenschweren Brand in einem Einfamilienhaus im Viernheimer Weg in Wieblingen ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, richtete das Feuer, das am Samstag im Keller des Hauses ausgebrochen war, einen Schaden von rund 300.000 Euro an.

Die Bewohner waren beim Ausbruch des Feuers im Stadtteil Wieblingen am Samstagnachmittag laut Polizei nicht daheim. Das Haus sei nach dem Brand unbewohnbar.