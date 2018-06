Heidelberg. (pol/rl) Vergleichsweise wenig Teilnehmer verzeichneten die Heidelberger Freiluft-Veranstaltungen in der Walpurgisnacht. Auf der Thingstätte befanden sich gegen 19.30 Uhr gerade mal 50 Besucher. Gegen Mitternacht war der Heiligenberg mit rund 5000 Besuchern zwar relativ dünn besucht, aber dennoch besser als im Jahr zuvor. 2013 waren bei ähnlich schlechtem Wetter und dem Champions-League-Halbfinale von Borussia Dortmund gegen Real Madrid nur rund 2500 Menschen auf den Heiligenberg gelaufen. Da der Regen auch dieses Jahr weiter anhielt, verließen die meisten Besucher kurz nach Mitternacht das Amphitheater wieder. Das Deutsche Rote Kreuz verzeichnete lediglich sieben kleinere Einsätze. Auch die Polizei meldete keine nennenswerten Vorkommnisse.

Auch in der Altstadt sorgte der Regen für geringe Teilnehmerzahlen: An einer Kundgebung des "Heidelberger Autonomen Zentrums (im Exil)" auf dem Universitätsplatz nahmen zu Spitzenzeiten laut Polizei etwa 100 Personen teil. Auch hier verlief alles friedlich. Die Neckarweise blieb am Abend verständlicherweise nahezu unbesucht.